TENETEVI IL VOSTRO PNRR E TOGLIETECI I PALETTI

Il 2024 segnerà il ritorno dei paletti comunitari.

Solo che i paletti se li troveranno conficcati i lavoratori italiani.

Ridurre la spesa pubblica di sedici miliardi l’anno per quattro anni. Questa è la ricetta per non violare il nuovo Patto di Stabilità, come lo ha presentato la Commissione Ue.

Ma facciamo un altro conto. Il PNRR dovrebbe farci arrivare 191 miliardi. La maggior parte per il Ministero delle Infrastrutture (39 miliardi) e il Ministero della Transizione ecologica (34 miliardi).

Per il resto ormai è chiaro che non si riusciranno a impegnare. Per esempio, nella scuola o per i Comuni non ci sarà la possibilità materiale di scrivere i progetti perché semplicemente manca il personale nella Pubblica Amministrazione.

Inoltre sono in maggior parte a prestito, quindi a tassi non noti. Il resto, a “fondo perduto”, è una truffa, perché comunque andrà sul bilancio comunitario, dove l’Italia è contributore netto, ossia gli diamo più di quello che riceviamo.

Ma allora facciamo una cosa. Tenetevi il vostro PNRR avvelenato e lasciateci in pace coi vostri “paletti”

Questo il risultato della mancanza di sovranità.