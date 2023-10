da Partito Comunista https://ift.tt/DCOx6qE

STOP ALLA COLTIVAZIONE DI GRANO IN ITALIA, LO DECIDE L’UE

L’Italia non potrà più coltivare liberamente, questa è la decisione dell’UE sul grano e mais nel nostro Paese.

Dal 2024, un anno sì e uno no, l’Italia sarà obbligata a non coltivare grano e mais, la colpa è dell’addio alla cosiddetta monosuccessione stabilita da Bruxelles, in pratica un obbligo di avvicendamento delle colture previsto dalla nuova Pac (Politica agricola comune) dell’Unione europea fingendo che interessi la tutela ambientale e la sostenibilità.

Perché produrre sempre le stesse cose minaccia la biodiversità e depaupera il terreno; ma non produrle più, all’improvviso distruggerà migliaia di imprese agricole lasciandole senza lavoro e con un terreno inutilizzabile, aggravando ancora di più una crisi che sembra irreversibile e di conseguenza ricadrà soprattutto sulla pelle di centinaia di migliaia di lavoratori.

Quindi a cadenza di due anni non vedremo più le distese di mais in pianura padana e in Puglia quelle di grano solamente perché l’UE ha deciso arbitrariamente dei parametri, senza nessuna base scientifica, a cui il nostro governo è felice di sottostare e che ci obbligherà a comprare lo stesso grano e mais che producevamo da altri Paesi a prezzi maggiorati.

BISOGNA USCIRE DALL’UNIONE EUROPEA PRIMA CHE L’ITALIA DIVENTI UN DESERTO PRODUTTIVO