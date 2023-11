da Partito Comunista https://ift.tt/QDjb2Vx

STELLANTIS (EX FIAT) RICATTA L’ITALIA

Stellantis invita 15000 lavoratori italiani a dare le dimissioni nonostante avesse promesso di aumentare la produzione dei veicoli in Italia da 700mila a 1 milione solamente quest’estate.

Adesso l’Ex Fiat ricatta il nostro Stato minacciando di bloccare tutta la produzione a causa delle nuove norme green.

Le regole dettate al governo sono chiare: “Per raggiungere le diverse ambizioni e sostenere il mercato automobilistico – spiega l’azienda – sono però necessari specifici fattori abilitanti, come il rinvio o la rimozione della normativa (Euro 7) che impedisce la continuazione della produzione di modelli a prezzi accessibili in Italia, gli incentivi alla vendita di veicoli elettrici e la rete di ricarica per sostenere i clienti e il miglioramento del costo dell’energia per sostenere la competitività industriale di Stellantis e dei fornitori italiani”.

Tradotto significa che saranno come al solito i soldi pubblici per sostenere la vendita delle auto e, allo stesso tempo, scontare il prezzo dell’energia per abbassare i costi di produzione nonché mantenere in vita i motori endotermici come li conosciamo oggi, vietando un taglio importante degli inquinanti.

L’Italia dunque per tenere la produzione della Ex Fiat all’interno dei propri confini dovrà comunque sostenere le spese dell’azienda senza però trarne il minimo profitto che andrà tutto a Stellantis, profitti che si vanno ad aggiungere a quelli già da record registrati negli USA nell’ultimo anno.

L’ex Fiat deve essere nazionalizzata e non è possibile che continui a statalizzare i suoi debiti e che privatizzi i profitti.