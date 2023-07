da Partito Comunista https://ift.tt/hgf6SCm

STANNO PERDENDO LA TESTA!

Dopo una battaglia legale durata 20 anni un uomo da qualche settimana è riuscito a fare il cambio di sesso all’anagrafe, cambiando il proprio nome da Emanuele a Emanuela, senza però sottoporsi a nessuna cura ormonale né alcun intervento per il cambio di sesso quindi restando fisicamente a tutti gli effetti un uomo.

La situazione sta totalmente degenerando, a farne le spese sono ovviamente tutti coloro che si battono giustamente per i veri diritti LGBT e anche tutte le donne.

A questo punto, provocatoriamente, chiediamo a tutti gli uomini di fare come il sig. Emanuele, così da poter andare in pensione qualche anno prima, addirittura potendo chiedere “l’opzione donna” e andandoci ancora prima (con grande gioia dell’Inps):

poter partecipare a tutte le competizioni sportive femminili soprattutto quelle dove la forza o la prestanza fisica degli uomini fa la differenza, per non parlare poi che se molti uomini diventassero donne senza operazione, potrebbero tranquillamente andare negli spogliatoi e nelle docce delle donne in palestra, piscina, terme etc e sicuramente la maggior parte delle donne non ne sarebbero entusiaste.

Queste stupidaggini ledono gravemente la lotta per i pari diritti e pari opportunità delle donne che ancora oggi sono pagate meno rispetto agli uomini e che non vedono servizi come asili o assistenza agli anziani eliminargli il carico familiare e allontanando sempre di più l’uguaglianza sociale per cui da sempre lottiamo insieme.