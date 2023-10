da Partito Comunista https://ift.tt/jzXDFi5

SE I SIONISTI INVADONO VIA TERRA LA STRISCIA

RISCHIO TERZA GUERRA MONDIALE

I sionisti occupanti, hanno programmato e minacciano di invadere via terra la striscia di Gaza.

Questo porterà sicuramente ad una escalation e ad una possibile terza guerra mondiale.

Proviamo a vedere lo scenario.

Con l’invasione di terra tutti i palestinesi, anche i civili proveranno a difendere la propria terra, in tutta la Palestina, non solo a Gaza, ciò significherebbe sicura entrata in guerra di Hezbollah.

Gli USA, in questi giorni, stanno spostando nel mediterraneo portaerei e altre navi da guerra sia per dimostrare sostegno assoluto ai sionisti qualsiasi cosa facciano, genocidio incluso, sia per far desistere gli altri Stati Arabi da intervenire nel conflitto.

Quindi con l’ingresso di Hezbollah il rischio che gli USA possano intervenire direttamente diventa molto alto. Ecco se gli USA dovessero intervenire sicuramente interverrebbe anche l’Iran e a quel punto tutto potrà succedere.

L’imperialismo USA non capisce la portata del suo intervento a fianco dei sionisti i quali hanno già dichiarato che se Hezbollah interverrà loro attaccheranno l’Iran.

Questo potrebbe scatenare la reazione di tutta la popolazione araba che sotto la spinta dell’opinione pubblica porterebbe a anche altri Stati con un effetto domino oltre a Siria che già viene attaccata da Israele e il Libano, potrebbero essere coinvolti Egitto, Giordania, Yemen, Pakistan (potenza nucleare), Qatar e forse anche la stessa Arabia Saudita direttamente in guerra, una guerra che a quel punto a diventare mondiale sarebbe un attimo coinvolgendo tutti i Paesi Arabi e forse anche tutti quelli islamici.

Cosa farebbero gli alleati degli USA se venissero colpite le basi NATO nei loro Paesi, come Sigonella o altre in giro per l’Europa?

TUTTO QUESTO È COLPA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DEI SIONISTI CHE DA 75 ANNI OCCUPANO ILLEGALMENTE LA PALESTINA NON RISPETTANDO NESSUNA RISOLUZIONE DELL’ONU E DEGLI STATI UNITI D’AMERICA CHE SONO DIETRO OGNI LORO AZIONE