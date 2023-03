from Partito Comunista https://ift.tt/w1yhOF6

SCHLEIN: LA NOVITÀ STANTIA

«… così come sono stata d’accordo a sostenere l’Ucraina, sono contraria all’aumento lineare della spesa sulle armi in tutti i paesi Ue».

Ciò che c’è da dire sulla Schlein si può sintetizzare in queste sue parole: una tinta di rosa alle armi da inviare in Ucraina. Comunque si sottolinea l’urgente necessità di aumentare la spesa delle armi … non in modo “lineare”, qualunque cosa voglia dire questa parola, buttata lì a effetto. Come è stata a effetto tutta la sua campagna per le primarie.

Da volontaria per Barak Obama, felice che Biden, l’uomo che ci ha precipitato nella terza guerra mondiale, abbia al suo fianco Kamala Harris.

Non posso giudicare la buona fede di Schlein quando parla di precariato, jobs act, servizi pubblici, cioè di tutte le nefandezze di cui si è coperto il partito che oggi è chiamata a dirigere. Certo l’impudenza è tanta.

I punti cardinali sono due. Il totale sostegno alle politiche guerrafondaie spacciate per pacifismo e il sostegno alle politiche di transizione al capitalismo elettrico-informatico spacciate per ecologismo. Tutto quello che riguarda i diritti civili è la pittura rosa.

Dal punto di vista mediatico un ottimo colpo per il blocco mediatico. Ora le polemiche inutili nella classe politica non le faranno più vecchi e noiosi barbogi, ma due donne giovani e “aggressive” nel loro genere, collocate nelle due squadre avversarie, ma sempre più uguali. Insomma in favore di telecamera ci stanno proprio bene.