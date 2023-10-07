da Partito Comunista https://ift.tt/kv7ngsT
Queste le nostre proposte per il popolo e i lavoratori, per una rendere l’Italia un grande Paese di Pace e di Lavoro.
– SALARIO MINIMO INTERCATEGORIALE A 12 EURO(13 PER LAVORI USURANTI)
– AUMENTO IMMEDIATO DI TUTTI GLI STIPENDI PER RECUPERARE L’INFLAZIONE
– SCALA MOBILE LEGATA ALL’INFLAZIONE REALE
– PIENA OCCUPAZIONE
– RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
– ELIMINAZIONE DI QUALSIASI FORMA DI PRECARIATO
– NO AL LAVORO NERO
– PARITÀ SALARIALE UOMO/DONNA
– SICUREZZA SUL LAVORO
– INTERNALIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN APPALTO
– BASTA APPALTI E SUBAPPALTI
– CONSIGLI DEI LAVORATORI DI FABBRICA O AZIENDA
– BASTA FINTE COOPERATIVE