da Partito Comunista https://ift.tt/CngSp42

L’UNIONE EUROPEA ATTACCA CUBA

E’ veramente vergognosa la risoluzione approvata dall’UE contro Cuba Socialista in pieno stile “Guerra Fredda”.

Mentre il Presidente Díaz-Canel è in visita in Portogallo, il parlamento europeo perde il suo tempo ad approvare mozioni reazionarie contro il comunismo e i movimenti socialisti del mondo approvando una mozione vergognosa contro la Repubblica di Cuba, dimostrando nuovamente il suo imperialismo e neocolonialismo oltretutto totalmente asservito all’imperialismo statunitense.

La risoluzione allinea la posizione dell’UE a quella degli Stati Uniti, che considerano Cuba come uno Stato sostenitore del terrorismo, nonostante l’evidenza mostri i grandi sforzi che L’Avana compie per la pace nel continente americano e nel mondo. Tutto ciò risulta essere ancora più vergognoso se si considera che negli ultimi anni Cuba ha intrattenuto rapporti positivi con molti Paesi europei e ha offerto il suo sostegno a Paesi più ricchi e industrializzati nel corso della fase più acuta della pandemia, compresa l’Italia.

Il parlamento cubano ha duramente risposto alla mozione dell’emiciclo di Bruxelles, condannando questa ennesima ingerenza negli affari interni dell’isola, volta solo a dimostrare il proprio fedele servilismo ai padroni di Washington. “La Commissione per le Relazioni Internazionali dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare sottolinea che il Parlamento Europeo non ha l’autorità morale, politica e legale per giudicare Cuba”, si legge nel documento ufficiale rilasciato dalla commissione dell’organo legislativo cubano. “Come è avvenuto per le precedenti risoluzioni su Cuba, approvate dall’attuale legislatura, il testo mostra un alto contenuto interventista, diffamando non solo la realtà cubana, il suo ordinamento giuridico e lo Stato di diritto, ma anche i legami che Cuba intrattiene con altri Stati in modo sovrano, in stretta osservanza del diritto internazionale. Allo stesso tempo, riflette l’applicazione di doppi standard nell’emissione di giudizi di valore su questioni alle quali quel Parlamento non presta attenzione nel territorio dei propri Stati membri e in altre parti del mondo. Il silenzio del Parlamento europeo sulla rinascita del fascismo potrebbe essere inteso come complice”.

L’UE si dimostra sempre più schiava consenziente degli USA, anche per questo motivo, il Partito Comunista sostiene sin dalla sua nascita L’USCITA dall’ UE, dalla NATO e dall’Euro ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a CUBA SOCIALISTA.