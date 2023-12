da Partito Comunista https://ift.tt/FUq7BRG

LULA SI RIFIUTA DI INCONTRARE ZELENSKIJ

Il Presidente Lula si è rifiutato di incontrare il dittatore ucraino prima di recarsi in Argentina per l’insediamento di Javier Milei e prima di recarsi nuovamente negli USA per elemosinare ancora soldi e armi per continuare la guerra.

“Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro a Luiz Inácio Lula da Silva mentre si recava in Argentina per l’inaugurazione di Javier Milei. Lula, che in quel momento stava partecipando al vertice di Rio, non ha accettato. Le fonti fanno notare che il momento dell’incontro e le circostanze sono sembrate insolite: Zelensky si è fermato in Brasile per rifornire il suo aereo per sole due ore. Il ministero degli Esteri brasiliano ha inviato il ministro dell’Europa e del Nord America per incontrarlo. Un incontro di questo tipo in una base aerea, senza preparazione e senza preavviso, è molto raro” ha dichiarato ai giornali un diplomatico brasiliano.

Lula si nega all’incontro con Zelenskij affermando la sua indipendenza dall’influenza degli USA.