da Partito Comunista https://ift.tt/BFd27zT

L’UE VUOLE IL CONTROLLO TOTALE DELL’INFORMAZIONE.

L’UE vuole mettere a tacere tute le voci che vanno contro la propaganda filo NATO e USA a cui tutti i media occidentali si sono felicemente piegati. Ursula von der Leyen lo dice chiaramente dal palco del World Economic Forum di Davos, chiedendo un controllo globale sul flusso di tutte le informazioni nell’era digitale.

“La preoccupazione principale per i prossimi due anni non è il conflitto, o il clima, ma la disinformazione” ha affermato Von der Leyen, aggiungendo poi un’altra dichiarazione totalmente falsa sugli sviluppi della guerra in Ucraina: “Quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, molti temevano che Kiev sarebbe caduta in pochi giorni e il resto del Paese in settimane. Ma alla fine la Russia ha perso metà della sua potenza di combattimento e l’Ucraina ha riconquistato metà dei suoi territori”.

Questa è la chiara intenzione da parte dell’élite globalista di manipolare e gestire tutta l’informazione, dando solo la versione più comoda per loro e tralasciando completamente la realtà così da provare a soggiogare meglio la popolazione europea.

Il controllo dell’informazione in questi ultimi due anni non è funzionato come avrebbero voluto, infatti sempre più persone si accorgono dell’inattendibilità delle notizie che ci vengono propinate e hanno cercato la verità su canali alternativi. Per questi motivi adesso l’UE vuole limitare ancora di più l’informazione nel tentativo di far passare solo ciò che è stato approvato da USA e NATO.