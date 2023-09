da Partito Comunista https://ift.tt/ZdjYsfW

L’ITALIA CENSURA LO SCANDALO DEL N4ZISTA UCRAINO ONORATO AL PARLAMENTO CANADESE

I media italiani si sono scordati di riportare una notizia che ha fatto scandalo in quasi tutto il mondo, quella del veterano CRIMINALE ucraino delle SS n4ziste onorato con delle standing ovation nel parlamento canadese, in presenza di Trudeau e Zelensky,

La Rai ha semplicemente riportato “ l’accoglienza trionfale al parlamento di Zelensky in Canada” tralasciando completamente questo gravissimo fatto che riabilita definitivamente il n4zi-f4scismo in tutto il mondo occidentale e per di più facendolo passare come nuova resistenza.

I media italiani forse erano troppo impegnati a parlare di ritorno del covid o dell’inquinamento causato solamente dalle auto di chi non può permettersi di comprarne una nuova elettrica facendosi scappare questa notizia che è passata persino su tutti i grandi media mondiali occidentali come la BBC, Reuters e CBS. In Italia no, perchè i media italiani sono i peggiori e i più asserviti al mondo.

DIFFIDATE DEI PROFESSIONISTI DELLA DISINFORMAZIONE