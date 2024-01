da Partito Comunista https://ift.tt/BTXEhrJ

L’ITALIA AGLI ITALIANI

MA SOLO A QUELLI RICCHI

Il presidente di un’azienda di trasporti emiliana, tal Alberto Cirelli, pochi giorni fa ha fatto visita al consolato filippino, con l’obiettivo di trovare un accordo per importare manodopera a basso costo. Questo avviene con un governo di destra in carica, che ha fatto negli anni del nazionalismo e del motto “Italia agli italiani” i baluardi della propria linea politica.

Tutto ciò ci dimostra ancora una volta come in realtà l’arrivo e lo sfruttamento di stranieri da paesi più poveri sia fondamentale in Italia perché possa andare avanti la contrazione dei diritti sociali, il mantenimento di stipendi bassi e non proporzionati al costo della vita — che aumenta di settimana in settimana — e il profitto privato di pochi, a discapito della qualità della vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori e delle lavoratrici, italiani e non.

Forse lo slogan che più si addice a questa destra finto sovranista è “Italia agli italiani, ma solo a quelli ricchi”, mentre a chi realmente produce la ricchezza di questo paese come sempre vengono lasciate le briciole.