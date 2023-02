from Partito Comunista https://ift.tt/2nIbe5U

LE NOTIZIE IN ITALIA LE SCELGONO GLI USA

Che l’Italia fosse, a tutti gli effetti, una colonia USA è un dato di fatto, così come i nostri media siano fedelissimi alla narrazione imposta dalla NATO e dagli USA. Questo però pare non sia ancora abbastanza per Washington, infatti il dipartimento di Stato ha lanciato la “campagna d’Italia” per mettere al vaglio le notizie sgradite e incentivare “crescita della comprensione della politica e dei punti di vista USA”, tutto documentato all’interno del programma dell’ambasciata USA in Italia “Missione degli Stati Uniti in Italia – Annual Program Statement 2023 –Opportunità di finanziamento”.

L’Ambasciata americana a Roma ha annunciato quindi sovvenzioni che hanno l’obiettivo di «ampliare le capacità della società civile italiana nella definizione dei principi democratici e nel ripristino della fiducia nella democrazia». Il programma cooperazione culturale dovrà contribuire a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti e le iniziative “dovranno contenere una significativa quantità di elementi della cultura americana” e contribuire con ciò alla “crescita della comprensione della politica e dei punti di vista USA”.

Per Washington non è abbastanza sufficiente attaccamento alla politica USA tra i vassalli europei, e soprattutto italiani. I media di stampa e e TV che portano avanti la narrazione NATO non sono reputati abbastanza asserviti e convincenti per portare sufficiente consenso e non silenziano abbastanza la “disinformazione” russa e cinese per manipolare completamente il pensiero del popolo italiano.

Gli USA e la NATO vogliono piegare definitivamente le ancora presenti voci di protesta e di libertà presenti nei paesi europei e in Italia colpendo ancora di più la libertà d’informazione per farci accettare la loro propaganda di guerra e convincerci della bontà delle politiche imperialiste e di distruzione che la NATO porta avanti dal giorno in cui è stata creata.

Fuori l’ITALIA dalla NATO