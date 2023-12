da Partito Comunista https://ift.tt/Sb8BmP6

LA SERVITU’ DELL’UE, CHE ACCOGLIE ZELENSKIJ PER COMPIACERE GLI USA

Il Consiglio UE da il via libera ai negoziati per far entrare l’Ucraina in Europa per compiacere i propri padroni statunitensi, dimostrando ancora per l’ennesima volta la sudditanza che sia i nostri governanti che Bruxelles hanno verso la NATO/USA.

Questa decisione puramente propagandistica, dato che l’Ucraina non rispetta i criteri per l’adesione, viene accompagnata dalle parole entusiaste del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (“la storia chiama”) e da quelle del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, al termine del primo giorno del vertice Ue: “oggi lanciamo un messaggio potente sull’allargamento: è un giorno storico. E domani continueremo il lavoro sugli altri punti in agenda come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all’antisemitismo”. Si conferma così il totale appoggio all’occupante sionista nel genocidio del popolo palestinese.

Il nostro Presidente del Consiglio si accoda immediatamente alle posizioni di sudditanza prese dalla maggior parte dei suoi colleghi europei esprimendo “grande soddisfazione” per i concreti passi avanti nel processo di allargamento dell’UE.

Questa mossa propagandistica da parte dell’UE rischia di acuire ulteriormente il conflitto in Ucraina, dando la possibilità al dittatore Zelenskij di richiedere altri aiuti finanziari e di armi.