LA PROTESTA DEI TRATTORI INVESTE TUTTA L’EUROPA

La protesta dei trattori partita dalla Germania non accenna a fermarsi, anzi si sta espandendo in tutta Europa tra cui Francia, Italia e adesso anche Bruxelles con la mobilitazione che prende di mira le politiche agricole volute dall’UE che stanno mettendo in ginocchio tutti i lavoratori del settore impoverendoli sempre di piĂą.

La protesta dopo aver bloccato quasi interamente la Germania, Francia e Italia con migliaia di trattori che hanno occupato le strade dei Paesi adesso sbarca persino a Bruxelles per far sentire la loro voce al vertice UE con la polizia schierata in assetto antisommossa che ha formato una linea di protezione davanti al quartier generale UE.

La voce degli agricoltori ha spaventato la Commissione Europea che è capace solo di imporre diktat e non rispondere delle conseguenze che ha proposto di consentire agli agricoltori dell’UE di avvalersi di deroghe per l’anno 2024 alle norme di politica agricola comune che li obbligano a mantenere determinate aree non produttive.

La sospensione momentanea non può essere considerata una soluzione, è necessario che le proteste contro questa UE che da sempre mette in ginocchio i popoli continuino.