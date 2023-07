da Partito Comunista https://ift.tt/Q4FUMf7

LA PANTOMIMA DESTRA E SINISTRA SULLA PELLE DEI LAVORATORI (Italiani e Stranieri)

La pantomima destra/sinistra si articola su come deve entrare la forza-lavoro in Italia. La destra dice che deve entrare ordinatamente e si nasconde dietro il “diritto di non emigrare”, la sinistra dice che devono entrare e basta (quelli che vincono la lotteria della traversata) e si nasconde dietro il “diritto di emigrare”. Ma il postulato non dimostrato che l’Italia (ossia i padroni italiani) ne abbia bisogno lo condividono in pieno. Due milioni di disoccupati e un milione e mezzo di redditi sotto i 9 euro in questo balletto restano fuori.

Salario minimo e molti ispettori del lavoro. E sparisce la penuria di salariati. Confondere col problema delle Immigrazioni forzate, come lo definiscono 49 capi di governo africani su 54 riuniti al Secondo Summit Russia-Africa, serve solo a perpetuare il neocolonialismo