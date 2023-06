from Partito Comunista https://ift.tt/onQsfYG

LA MELONI TRUFFA GLI ALLUVIONATI

Ennesima truffa da parte di questo governo ai danni degli alluvionati, infatti la Meloni aveva promesso all’Emilia Romagna 2,2 Miliardi di Euro come aiuti per il cataclisma, adesso si scopre che in realtà i gli aiuti arriveranno al massimo a 1,6 Miliardi, 620 milioni sottratti ancora prima di far partire gli aiuti.

Il denaro che dovrebbe andare come aiuti agli alluvionati dell’Emilia-Romagna sarà poi interamente preso dal risparmio sul reddito di cittadinanza, quindi in sostanza il governo non metterà a disposizione neanche un centesimo.

Se l’inizio di questa tragedia è da attribuire principalmente al PD con il duo Bonaccini – Schlein che hanno restituito 55 milioni di euro per la cura del territorio allo Stato e che non hanno fatto nessun tipo di manutenzione durante il loro mandato, la conclusione sarà interamente colpa della Meloni e del suo esecutivo che non darà neanche la possibilità di poter ricostruire il territorio devastato.

Per fornire armi e denaro per una guerra il nostro governo è più che disposto a trovare in qualsiasi modo possibile i fondi per farlo ovvero prenderli direttamente dalle tasche dei cittadini, mentre se si parla di ricostruire un territorio distrutto da un cataclisma e aiutare la popolazione a superare questa tragedia invece trovano tutti i modi per non versare neanche un centesimo.

Al governo Meloni, proprio come ai precedenti, non interessa il benessere dei propri cittadini, anzi fa di tutto per impoverirli e penalizzarli, troppo intento ad assecondare i dicktat che arrivano dall’UE e dalla NATO