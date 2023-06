from Partito Comunista https://ift.tt/0JeNCbV

IL GAS CALA

LA TUA BOLLETTA NO!

Il prezzo del gas è iniziato a calare, ma i cittadini non hanno potuto accorgersene perchè sia il nostro governo che l’UE vogliono mantenere il prezzo alto.

A maggio quotazioni internazionali sono scese del 13,2% ma le tariffe scendono solo dello 0,2%. La Bce ha subito dichiarato: “Basta aiuti”.

il Garante ha tagliato una parte degli sconti che erano stati decisi dal governo per aiutare le famiglie; e proprio ieri la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha ribadito che questa è la strada giusta, perché la crisi dell’energia sta finendo e gli aiuti vanno eliminati.

Protestano le associazioni di tutela dei consumatori, che parlano di «pessima notizia» riferendosi al taglio degli aiuti che ha azzerato il calo delle tariffe; «questa è una scelta scellerata, se si considera che nonostante gli sconti fiscali ancora in vigore, come l’Iva al 5%, le bollette restano ben più elevate rispetto ai tempi normali».

Christine Lagarde, la presidente della Bce però è tornata a insistere che in questo momento la priorità assoluta è la lotta all’inflazione, e per quanto riguarda le bollette ha dichiarato (ancora una volta) che «con l’attenuarsi della crisi energetica, i governi dovrebbero ritirare tempestivamente e in modo concertato le misure di sostegno, per evitare di aumentare le pressioni inflazionistiche a medio termine, che poi richiederebbero una risposta di politica monetaria più energica», ha poi insistito che «la Bce accoglie con favore la raccomandazione della Commissione europea agli Stati membri di ridurre nel 2023 le misure fiscali adottate in risposta allo choc dei prezzi dell’energia».

L’Unione Europea ci sta uccidendo e il nostro governo fa di tutto per essergli ancora più servile e accondiscendente. La Meloni, in campagna elettorale diceva tutto il contrario di ciò che sta facendo, dimostrandosi la solita sovranista di cartone al servizio di UE e NATO.