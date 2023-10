da Partito Comunista https://ift.tt/si83W2v

LA FINTA OPPOSIZIONE DI RENZI E CALENDA

Dopo essersi uniti in uno strano agglomerato liberista nato solo per riuscire a strappare uno scranno in Parlamento, Renzi e Calenda e con loro il cosiddetto Terzo Polo si sciolgono.

Il Terzo Polo non è mai esistito ma è stata solo una mossa elettorale fatta di opportunismo e finta opposizione, come si è visto nella loro breve vita politica Renzi e Calenda hanno sempre appoggiato a turno sia le politiche del governo in carica sia le posizioni del PD, inoltre creando due gruppi distinti avranno diritto a maggiori rimborsi e fondi dati ai gruppi parlamentari dimostrando che hanno creato tutto solo per opportunismo e per arricchirsi ancora di più, il tutto prendendo in giro anche il proprio elettorato.