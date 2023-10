da Partito Comunista https://ift.tt/QTAebwl

LA DEMOCRAZIA FUNZIONA SOLO QUANDO VINCONO LORO

Si sono svolte da poco le elezioni in Slovacchia, dove il candidato Robert Fico ha vinto grazie anche alle sue posizioni in contrasto con i diktat NATO e UE.

Robert Fico infatti in campagna elettorale si era scagliato contro gli aiuti a Zelenskij, promettendo di interromperli appena vinto le elezioni e contro le sanzioni che l’UE ha imposto alla Russia. Subito dopo le elezioni la Commissione Europea è intervenuta affermando che in Slovacchia le elezioni parlamentari si sono svolte in condizioni “di disinformazione senza precedenti”, paventando che ci siano stati persino dei brogli.

È impossibile per l’Unione Europea accettare la sconfitta del proprio candidato pro-NATO e pro-UE contro un candidato che ha scelto la strada di una politica estera indipendente, libera dall’obbligo di invio di armi al dittatore Zelenskij e dalla pressione delle sanzioni alla Russia. Infatti, hanno subito iniziato ad attaccarlo con ogni mezzo al fine di deporlo o addirittura non riconoscendo l’esito delle elezioni.

La democrazia in occidente funziona solo quando vincono loro.