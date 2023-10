da Partito Comunista https://ift.tt/RJEzPZA

LA CINA SPINGE PER LA PACE IN PALESTINA

L’OCCIDENTE PER LA GUERRA

La Cina continua a lavorare per la Pace mentre tutto l’occidente alimenta i venti di guerra in Palestina sostenendo apertamente e in tutto e per tutto il genocidio che l’occupante sionista sta portando avanti contro il popolo Palestinese.

Il Presidente Xi Jin Ping ha dichiarato: “La via d’uscita fondamentale dal ricorrente conflitto israelo-palestinese è attuare la soluzione dei due Stati, stabilire uno Stato di Palestina indipendente e raggiungere una coesistenza pacifica tra Palestina e Israele”.

Il Presidente cinese inoltre ha lodato il “ruolo vitale dell’Egitto nel mitigare la situazione” e ha affermato che “sostiene il suo sforzo per aprire un corridoio umanitario”.

“La Cina si coordinerà maggiormente con l’Egitto e gli altri Paesi arabi per lavorare per una soluzione globale, giusta e duratura alla questione palestinese”.

Da una parte abbiamo l’occidente e gli USA che fomentano il conflitto con dichiarazioni di guerra, con il continuo supporto militare ed economico ad Israele e con il veto alle risoluzioni ONU per la pace, dall’altra abbiamo Paesi come la Cina che spingono per far si che questa strage si fermi il prima possibile