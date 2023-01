from Partito Comunista https://ift.tt/Q4YHigs

L’ UE PORTA POVERTA’ OVUNQUE VADA

L’UE è la peggiore nemica dei popoli europei e l’Euro porta povertà in tutti i paesi in cui è presente, non a caso l’Europa come è stata concepita non è “l’Europa dei popoli” ma solamente un “Europa finanziaria”.

Adesso anche la Croazia sta per approvare in via definitiva la moneta unica e le prime ripercussioni si stanno già vedendo, un aumento smisurato dei prezzi che stanno già mettendo in ginocchio il popolo croato.

L’avvento dell’Euro (presente nel paese dal primo di gennaio) ha portato all’aumento di tutti i prezzi causando l’ira della popolazione che da un giorno all’altro si sono visti aumentare i prezzi di tutti i generi e dei servizi in maniera spropositata come pane, burro, cioccolato e numerosi altri prodotti alimentari hanno subito rincari dal 3% al 20% in numerose catene di distribuzione. I rincari degli alimenti non sono nemmeno i più elevati, le ispezioni del governo hanno riscontrato aumenti dall’1% al 10% nella ristorazione e dal 10% all’80% nel settore dei servizi. Il tutto nel giro di 24 ore.

Questo è quello che avviene quando un governo decide di entrare nella moneta unica, a guadagnarci saranno solo i grandi industriali e le multinazionali, mentre il popolo diventerà sempre più povero a causa dell’aumento dei prezzi di ogni genere e anche a causa del mancato aumento degli stipendi in base al costo della vita.

Nel nostro paese, poco più di vent’anni fa, è avvenuta la stessa situazione che adesso stanno vivendo i cittadini croati e le conseguenze le hanno vissute sulla loro pelle tutti i cittadini e tutti i lavoratori italiani.

“Con l’Euro lavoreremo un giorno in meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più”, questa menzogna detta al tempo da Romano Prodi, adesso rischia di distruggere l’economia e il tessuto sociale anche della Croazia