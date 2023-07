da Partito Comunista https://ift.tt/4ZMbhQf

IL PD VUOLE LAVORATORI GRATIS

10 ORE AL GIORNO

Nelle aule del parlamento il PD, molto timidamente parla di salario minimo a cifre irrisorie e dei diritti dei lavoratori (dimenticandosi che hanno governato loro per 10 anni e non lo hanno mai fatto anzi sono stati proprio loro a togliere tutti quei diritti che adesso fingono di voler difendere) nel mentre però cercano nuovi schiavi da sfruttare alle loro feste.

Il Pd, per il concerto di Harry Styles sta arruolando i suoi volontari per l’evento i cui biglietti, già sold out, costavano tra i 65 e i 73 euro. Gli iscritti al partito hanno ricevuto un messaggio negli scorsi giorni: «Ciao, la Federazione PD di Reggio Emilia, collabora allo svolgimento dei concerti in Arena ed in questo momento stiamo lavorando al concerto di Harry Styles. Se ti va di fare volontariato, puoi fare riferimento…», e poi segue un recapito. Le mansioni previste sono semplici: «distribuzione a bancone di alimenti e bevande pronte, in supporto al catering gestore». Il tutto diviso in due turni, uno dalle 6 di mattina fino alle 16 e uno dalle 14.30 alla fine del concerto. Entrambi di 10 ore. Disagio che viene apparentemente riconosciuto: «I turni sono lunghi ma il lavoro in sé non è pesante, naturalmente durante il turno si può mangiare, fare pause e tutto il necessario e assistere al concerto».

Lavorare gratis per 10 ore al giorno, questa è la vera politica che il PD vorrebbe riservare a tutti i lavoratori, dopo aver distrutto loro tutti i diritti, adesso vuole farli diventare direttamente schiavi dimostrando che la nuova linea di Elly Schlein è uguale a quelle precedenti di Renzi e Letta, se non addirittura peggiore.