da Partito Comunista https://ift.tt/haul2Bg

IL PD SPINGE SULLA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITA’

Dopo l’apertura dei primi Pronto Soccorso a privati, il PD punta tutto sulla completa privatizzazione della Sanità Pubblica su modello USA.

Un modello che lascia morire per strada le persone che non hanno un’assicurazione sanitaria o che li butta fuori dall’ospedale lasciandoli in strada se l’assicurazione non copre determinate cure.

A questo punta il Partito che nelle ultime campagne elettorali dice di “voler battere le destre” e lo fa iniziando dal Policlinico San Marco di Zingonia in provincia di Bergamo tramite una sua diretta iniziativa, dove i pazienti possono «saltare la fila» pagando 149 euro, senza la necessità di prenotazione. Un passo ulteriore verso il modello statunitense di sanità che alimenta la disparità tra chi ha possibilità economiche e chi no.

Quello offerto dall’ambulatorio ad accesso diretto del Policlinico San Marco è un servizio, si legge nel sito ufficiale, “in regime di solvenza, per sottoporsi a visite mediche e ad eventuali esami diagnostici senza bisogno di prenotare”.

Quindi, il paziente che necessita di assistenza da parte di un ortopedico, un chirurgo polispecialistico, un odontoiatra o un urologo, non deve far altro che andare all’ambulatorio e pagare. La tariffa base è fissata a 149 euro, ma in questa cifra non sono inclusi i costi “relativi ad eventuali esami diagnostici di primo e secondo livello”, specifica il sito.

Il PD vuole “battere le destre” ma si comporta in egual maniera se non peggio seguendo alla lettera il modello fallimentare statunitense, così la sanità diventerà un privilegio di alcuni invece di un diritto di tutti