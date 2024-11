da Partito Comunista https://ift.tt/HvgVhAT

Il Partito Comunista e la Federazione della Gioventù Comunista hanno partecipato alla commemorazione di Pier Paolo Pasolini presso il monumento a lui dedicato presso l’idroscalo di Ostia.

In questo particolare momento storico, vogliamo ricordarlo con queste sue parole, poche righe, fondamentali ancora oggi per riuscire a leggere le contraddizioni del nostro tempo:

” …Esiste oggi una forma di antifascismo archeologico che è poi un buon pretesto per procurarsi una patente di antifascismo reale. Si tratta di un antifascismo facile che ha per oggetto ed obiettivo un fascismo arcaico che non esiste più e che non esisterà mai più. [i neofascisti sono solo fascisti immaginari, utili al sistema] Ecco perché buona parte dell’antifascismo di oggi, o almeno di quello che viene chiamato antifascismo, o è ingenuo e stupido o è pretestuoso e in malafede: perché dà battaglia o finge di dar battaglia ad un fenomeno morto e sepolto, archeologico appunto, che non può più far paura a nessuno. Insomma, un antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo (Pasolini , Scritti corsari) “

