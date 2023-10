da Partito Comunista https://ift.tt/RQywJEq

IL COMPITO DELL’UNIONE EUROPEA È IMPOVERIRE I POPOLI A FAVORE DELLE MULTINAZIONALI E DELLE BANCHE

L’UE festeggia il fatto che i prezzi dell’energia elettrica si stanno stabilizzando ma la realtà è ben diversa da quella che i grandi capi di Bruxelles raccontano con grande entusiasmo. I prezzi dell’energia elettrica infatti nei primi 6 mesi del 2023 sono continuati ad aumentare esponenzialmente rispetto allo stesso periodo del 2022 passando da da 25,3 euro per 100 kWh a 28,9 euro per 100 kWh. Anche i prezzi medi del gas sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 8,6 euro per 100 kWh a 11,9 euro per 100 kWh nella prima metà del 2023.

La falsità più grande che ci viene raccontata nel bollettino Eurostat che sbandiera la stabilizzazione dei prezzi è una lieve diminuzione avvenuta per quanto riguarda le tasse su gas e luce, grazie alle misure di sostegno varate dai governi nell’ultimo anno. Ma adesso queste misure sono state ritirate dalla maggior parte dei governi, tra cui il nostro, il che si traduce in un nuovo aumento in bolletta per il popolo.

Ci stanno impoverendo sempre di più aumentando il prezzo di tutto e sbandierando solo finte vittorie (come ad esempio le sanzioni alla Russia che si sono ritorte tutte contro l’UE) condannando così tutto il popolo.