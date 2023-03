from Partito Comunista https://ift.tt/sEArP8l

Ieri si è tenuto in incontro storico promosso dal Partito Comunista di Cina.

PCC in dialogo con partito politici del mondo. Dialogo di Alto Livello

Il titolo è stato “Il percorso verso la modernizzazione. La responsabilità dei partiti politici”

L’incontro è stato aperto da:

Xi Jinping, Segretario Generale del PCC e Presidente della Repubblica Popolare Cinese

Sono quindi intervenuti, tra gli altri,

Cyril Ramaphosa, Presidente del Congresso Nazionale Africano e Presidente del Sudafrica

Nicolas Maduro, Presidente del PSUV e Presidente del Venezuela

Aleksandar Vucic, Presidente della Serbia

Daniel Ortega , Segretario Generale del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale e Presidente del Nicaragua

I lavori sono stati chiusi da

Cai Qi, Membro del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del PCC.

All’incontro hanno assistito oltre cento delegazioni.

Per il nostro Partito era presente il Segretario Generale, c. Alberto Lombardo, e il Presidente Onorario, C. Marco Rizzo.

Il Presidente Xi per la prima volta ha parlato dell’iniziativa per la civilizzazione globale. Questa è una novità assoluta, dopo iniziative per la belt and road, lo sviluppo globale e la sicurezza globale.

Portare a un tale livello di generalizzazione – da quello economico, poi economico, poi sociale ed ora culturale – la proposta di una prospettiva di sviluppo per tutti i popoli è un impegno enorme che assume davanti a tutto il mondo la Repubblica Popolare Cinese, guidata dal Partito Comunista di Cina, con al centro il compagno Xi Jinping.

Due i tratti caratteristici che colpiscono sono l’importanza della forza propulsiva del popolo e la imprescindibile necessità di far convergere ogni civiltà, così come scaturita dalla propria storia, all’interno di un movimento mondiale in cui ognuno abbia lo stesso spazio e lo stesso rispetto.

Il multipolarismo prospettato da Xi ormai si contrappone all’unipolarismo su tutti i fonti, offrendo la mano a tutti i popoli che desiderano trovare la propria strada verso lo sviluppo e l’affermazione della propria autodeterminazione e sovranità.