from Partito Comunista https://ift.tt/DbJsjPp

I tre passi del Governo per il Baratro Sociale

∙ Eliminazione del superbollo auto per le vetture di lusso,

∙ Soppressione dell’imposta sulle transazioni finanziarie

∙ Aumento della deducibilità per la previdenza complementare

Tre passi per dare il colpo di grazia ai Servizi Pubblici ed alle casse dello Stato.

Questi tre provvedimenti che sono in preparazione da parte del Governo sono la spinta sul baratro per tutto ciò che riguarda lo stato sociale in Italia.

Non solo l’attuale Governo (in continuità con tutti i suoi predecessori, di qualsiasi colore) continua ad effettuare tagli in ambiti fondamentali come la scuola o la sanità, ma allo stesso tempo fa in modo di diminuire drasticamente le entrate per le casse dello Stato, andando a privilegiare ambiti come il superbollo o l’imposta sulle transazioni finanziare che riguardano solamente una piccola parte dei cittadini (quelli più ricchi). Questi provvedimenti vanno solamente ad aiutare tutti coloro i quali, se trovano una fila di 8 ore per accedere al Pronto Soccorso, non hanno grossi problemi nell’ accedere alla Sanità Privata.

Il Governo non è dalla parte del Popolo e dei suoi cittadini, ma continua ogni giorno a sfavorire chi senza i servizi pubblici non potrebbe studiare o curarsi, tutto questo nel silenzio assordante dell’opposizione, complice da sempre in queste disposizioni antipopolari.