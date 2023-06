from Partito Comunista https://ift.tt/1Vhd9W4

GRUPPI DI PROTESTA FINANZIATI DAI POTENTI

Da sempre i potenti di turno finanziano finti gruppi di protesta per sviare l’attenzione del popolo dai problemi reali di un Paese oppure semplicemente per demonizzare una determinata area, rimanendo sempre nell’ombra e mai dichiarandolo pubblicamente.

Adesso invece hanno gettato definitivamente la maschera e si espongono in prima linea dichiarando di finanziare un determinato gruppo.

E’ quello che è successo al gruppo ecologista , ambientalista radicale “Ultima Generazione” che si batte per l’abolizione del fossile. Hilary Clinton ha dichiarato pubblicamente di finanziare questa associazione.

Sul suo sito, Ultima generazione, riferisce di far parte del Network A22 che viene definito come “una rete internazionale di campagne di disobbedienza civile non violenta che lottano per esigere dai propri governi misure di contrasto al collasso ecoclimatico.

In tutto questo spunta fuori il nome della Clinton, che non per bontà d’animo o per disinteresse, ha donato 300.000 dollari per finanziare il gruppo attraverso il C.E.F. Con cui collabora frequentemente.

Il C.E.F. (Climate Emergency Fund) ha tra i propri fondatori l’investitore Trevor Nelson, membro della Clinto Global Initiative, membro dell’amministrazione di Bill Clinton alla Casa Bianca e inoltre è stato direttore esecutivo della Global Business Coalition, un gruppo sanitario globale creato con gli investimenti di Bill Gates e George Soros.

Potenti come George Soros, Bill Gates o la stessa Hilary Clinton creano, finanziano e pilotano questi gruppi di protesta con i loro soldi per renderli innocui e far combattere battaglie spesso inutili, fino ad arrivare alle rinomate rivoluzioni colorate in Paesi sgraditi ai signori della terra.

Tutto questo solo per il profitto e il potere