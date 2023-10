da Partito Comunista https://ift.tt/jJ8h1bg

GLI USA SI PREPARANO A FARE GUERRA A TUTTI I POPOLI DEL MONDO

Gli USA si stanno preparando a una possibile guerra in contemporanea con Russia, Cina e allo stesso tempo dare il supporto a Israele contro il popolo palestinese espandendo il loro armamento, rafforzando le alleanze e potenziando il proprio programma di modernizzazione delle armi nucleari, ha affermato giovedì un comitato bipartisan nominato dal Congresso.

“Siamo consapevoli delle difficoltà di bilancio, ma crediamo anche che la nazione debba fare questi investimenti”, hanno affermato il presidente democratico, Madelyn Creedon, ex vice capo dell’agenzia che sovrintende alle armi nucleari statunitensi, e il vicepresidente, Jon Kyl.

“Gli Stati Uniti e i loro alleati devono essere pronti a scoraggiare e sconfiggere entrambi gli avversari contemporaneamente”, ha affermato la Strategic Posture Commission. “L’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti e i valori da esso sostenuti sono messi a rischio dai regimi autoritari cinese e russo”.

Il Congresso nel 2022 ha creato un gruppo di sei democratici e sei repubblicani per valutare le minacce a lungo termine per gli Stati Uniti e raccomandare cambiamenti nelle forze convenzionali e nucleari statunitensi, inoltre questo gruppo prevede di schierare in Asia ed Europa nuove testate nucleari di riserva e la produzione di altri bombardieri Stealth B-21.

Gli USA sono in piena crisi economica, visto anche l’avanzamento repentino dei BRICS, con il loro debito che è aumentato in soli 20 giorni di oltre 500 miliardi di dollari e ha raggiunto i 33,5 trilioni di dollari, nel momento in cui la bestia sta per morire è ancora più feroce, gli USA sono pur di non perdere il loro dominio imperialistico mondiale sono pronti a portare il pianeta nella TERZA GUERRA MONDIALE NUCLEARE.

E NOI SIAMO DEI CANI SCODINZOLANTI, PRONTI ALLA GUERRA?