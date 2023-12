da Partito Comunista https://ift.tt/yQes25n

GLI USA HANNO SEMPRE BISOGNO DI UN CONFLITTO

Gli USA hanno sempre bisogno di avere un nemico e di creare guerre e tensioni in giro per il Mondo. Abbandonato il dittatore Zelenskij, adesso hanno spostato la loro attenzione sulla Cina(con relative tensioni in Taiwan e Filippine contro il governo cinese) ma soprattutto fiancheggiando l’occupante sionista nel genocidio del popolo Palestinese a Gaza.

Infatti, gli Stati Uniti hanno usato il loro potere di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e hanno bloccato una bozza di risoluzione preparata dagli Emirati Arabi Uniti per un cessate il fuoco immediato nella zona di conflitto tra Palestina e Israele. Tredici dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza hanno votato a favore della risoluzione: Cina, Russia, Francia (membri permanenti del Consiglio di Sicurezza), Albania, Brasile, Ghana, Gabon, Emirati Arabi Uniti, Malta, Mozambico, Svizzera, Ecuador e Giappone. Solamente il Regno Unito si è astenuto e ovviamente gli USA hanno votato contro imponendo a tutta l’ONU il proprio veto.

️Il vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Polyansky, sul blocco da parte degli Stati Uniti della risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza:

“I nostri colleghi degli Stati Uniti sotto i nostri occhi hanno letteralmente emesso una sentenza di morte nei confronti di migliaia, se non decine di migliaia, di civili in Palestina e in Israele, compresi donne e bambini, così come del personale delle Nazioni Unite che cercava di aiutarli. La storia non dimenticherà queste azioni di Washington”.

Gli USA continuano a destabilizzare il mondo cercando di affermare costantemente il loro predominio sostenendo dittature e fiancheggiando genocidi.