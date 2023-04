from Partito Comunista https://ift.tt/mBw9nlu

DUE OPERAI MORTI

CONTINUA LA STRAGE

La strage delle morti bianche continua nel nostro Paese, sempre nell’indifferenza più totale della nostra classe politica, troppo intenta a inviare denaro e armi in Ucraina violando palesemente l’articolo 11 della nostra Costituzione e troppo impegnata a fare da scendiletto alla NATO e all’UE.

L’anno scorso il numero di morti sul lavoro è arrivato alla sconvolgente media di 4 al giorno e in tutto il primo periodo del 2023 il governo Meloni non ha preso neanche in considerazione l’ipotesi di affrontare questo terribile problema.

Così Due operai di 69 e 51 anni sono morti a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura in un golf club, Le Rovedine. Un terzo operaio di 25 anni è rimasto ferito in modo grave. Tutti e tre erano dipendenti di una azienda agricola.

Gli operai sono caduti da un’altezza di circa 15-20 metri. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte sul posto, il pm ha richiesto l’autopsia sui cadaveri dei due operai e richiesto il sequestro del macchinario che era stato noleggiato per effettuare i lavori, in modo da poter procedere alle perizie tecniche per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente per verificare le cause della rottura.

La grave piaga delle morti bianche non vuole essere affrontata nel nostro Paese e i governi fanno finta che non esista, è ora di dire BASTA!

Servono immediatamente più tutele per i lavoratori e più sicurezza sul lavoro, solamente così si potrà iniziare a arginare questa piaga.