da Partito Comunista https://ift.tt/EJsWS1z

DRAGHI PROPONE L’ECONOMIA DI GUERRA PER L’UNIONE EUROPEA

Togliere tutta la burocrazia per integrare la produzione, la vendita e gli appalti nell’industria delle armi europee: questo è uno dei punti cardine del famoso “Piano Draghi” presentato dal nostro ex premier (mai votato dai cittadini e mai voluto) per l’Unione Europea. Queste proposte servono per preparare il nostro continente a un’eventuale Terza Guerra Mondiale, andando a fare muro contro muro con le nazioni a oriente, come Cina e Russia, e trasformando l’Europa in uno strumento sempre più nelle mani degli Stati Uniti. Proprio come accaduto con Kiev contro Mosca, gli europei continueranno a essere usati come strumento, nonché scudo, per gli obiettivi militari ed economici americani.

L’UNICO MODO PER SALVAGUARDARE L’ITALIA È USCIRE SUBITO DALLA UE!

#PianoDraghi #UnioneEuropea #EconomiaDiGuerra #Cina #Russia #StatiUniti #Armi #IndustriaMilitare #TerzaGuerraMondiale #Kiev #Mosca #Geopolitica #Italia #UscireDallaUE