CUBA CONTINUA AD AIUTARE L’ITALIA

Cuba continua ad aiutare l’Italia nonostante i nostri governi si astengano costantemente nelle votazioni contro il vergognoso Bloqueo che attanaglia l’isola caraibica e il loro supporto agli USA.

Cuba nonostante tutto sostiene e salva continuamente il nostro fragilissimo Sistema Sanitario Nazionale, iniziò inviando medici durante il periodo di pandemia da Covid-19 e ancora oggi è presente nel nostro territorio con oltre 500 medici e chirurghi che eseguono interventi e lavorano come terapisti. Tutto ciò è stato definito dai giornali come “una boccata d’ossigeno” per il nostro Sistema Sanitario.

️Il chirurgo Asbel Diaz Fonseca, 38 anni, è tra le centinaia di persone della Cuba che sono stati portati in Calabria per coprire la grave mancanza di medici, ha dichiarato:

“Stiamo trasferendo le nostre competenze nei Paesi che ne hanno bisogno, soprattutto dove il sistema sanitario è in sofferenza. L’Italia ha buoni medici e tutta la tecnologia necessaria, ma c’è carenza di professionisti in molte specialità”.

La piccola isola di Cuba socialista, nonostante tutti i problemi che ha a causa del vergognoso Bloqueo imposto dagli USA, ha ancora la forza di aiutare gli altri Stati in tutto il Mondo inviando le proprie eccellenze