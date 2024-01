da Partito Comunista https://ift.tt/yTY4apD

CONTINUA LA STRAGE SILENZIOSA

745 MORTI SUL LAVORO NEL 2023

Continua la strage silenziosa delle morti sul lavoro in Italia senza che il governo faccia nulla per risolvere la situazione. Sono ben 745 le vittime accertate quest’anno, non tenendo conto però degli oltre 2 milioni di lavoratori non assicurati e quindi non inseriti in questa vergognosa lista.

Nel nostro Paese si continua a morire a causa del lavoro, i governi che si sono succeduti negli anni non hanno mai voluto affrontare questo enorme problema, neanche dopo i casi cavalcati dalla stampa nostrana per qualche giorno come quello di Luana a Prato o quello di Grishaj Anila nel trevigiano, non investendo mai sulla sicurezza sul lavoro per far si che tragedie come queste non si ripetano.

Non è pensabile che ogni giorno i lavoratori escano di casa non sapendo se torneranno a casa a causa della poca sicurezza sul lavoro.

BASTA MORTI SUL LAVORO. E’ necessario istituire un piano di sicurezza efficace per combattere questa piaga.