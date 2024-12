da Partito Comunista https://ift.tt/BTsj1V5

Condividiamo questo appello da parte di Cuba.

Da parte nostra, totale e incondizionata solidarietà internazionalista al Partido Comunista de Cuba, al governo e al popolo di Cuba, ora e sempre.

Dalla precedente amministrazione del presidente Donald Trump, le misure del blocco economico, commerciale e finanziario imposte dal 1962 dal governo degli Stati Uniti contro Cuba sono state intensificate, senza precedenti. Con l’applicazione di oltre 240 misure, del Capitolo III della Legge Helms Burton e la sua crescente extraterritorialità, a cui si è aggiunta la ferrea campagna di disinformazione e promozione della destabilizzazione interna, intendono invertire il nostro processo rivoluzionario.

Come conseguenza di questa politica criminale e genocida, il popolo cubano ha subito notevoli danni alla sua vita quotidiana, che si sono aggravati in seguito all’impatto della crisi energetica vissuta dal nostro Paese, a causa della persecuzione finanziaria, dell’impossibilità di acquistare combustibili, pezzi di ricambio e forniture per il mantenimento del nostro sistema elettro-energetico nazionale. I gravi danni causati alla nostra economia da questa nuova contingenza sono stati doppiamente rafforzati dal verificarsi di eventi meteorologici come gli uragani Oscar e Rafael, oltre a due forti terremoti in meno di 15 giorni.

Nonostante la difficile situazione, il popolo cubano, insieme al suo partito e al suo governo, sta resistendo stoicamente, dove la solidarietà e la resilienza hanno prevalso insieme alla nostra perseveranza per recuperare e continuare la costruzione di una società più giusta, umana e solidale. In questo sforzo, ci rivolgiamo a voi ancora una volta per cercare il massimo dei vostri sforzi di solidarietà in ambito politico, economico e materiale.

Cuba non si arrenderà mai e speriamo di poter contare sull’accompagnamento e sul sostegno di tutti i nostri amici per continuare, insieme al nostro popolo, la lotta per un mondo migliore che è possibile. La solidarietà non può essere bloccata.

“Quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos”.

José Martí

Vinceremo!