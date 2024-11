da Partito Comunista https://ift.tt/OImQTYg

Come è possibile che un paese come l’Italia, che si arroga il diritto di definirsi una potenza mondiale, facendo parte ad esempio del G7, riesca a permettere che lo scorso anno oltre 200.000 bambini tra 0 e 5 anni abbiano vissuto in condizioni di povertà alimentare?

È difficile credere che questo accada in un paese che si definisce “avanzato” e appartenente al cosiddetto “primo mondo”.

Questa è un’ulteriore prova che il sistema in cui viviamo, quello capitalista, è fallimentare, poiché permette la concentrazione di enormi quantità di ricchezza nelle mani di pochi, lasciando i più deboli non solo privi di beni di lusso o superflui, ma, ancora nel 2023, senza beni di prima necessità. Centinaia di migliaia di bambini non hanno cibo a sufficienza e dietro ogni bambino in questa condizione di indigenza c’è una famiglia che, con ogni probabilità, non sta meglio.

Capite ora perché c’è bisogno di un cambiamento radicale? Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per redistribuire la ricchezza ed evitare che situazioni come queste si ripetano.

Socialismo o Barbarie!

#PovertàInfantile #Italia #G7 #Disuguaglianza #RedistribuzioneDellaRicchezza #Socialismo #PovertàAlimentare #Capitale #Bambini #Solidarietà