CITTÀ SOLO PER RICCHI

Il popolo espulso dalle città

Le grandi città italiane sono, sempre di più, destinate solamente alle persone più ricche, i lavoratori non riescono più a viverci a causa dei prezzi troppo alti sia degli affitti sia delle case in vendita, costretti sempre di più a vivere o in periferia nelle città più grandi provincia-

Il costo delle case nei centri urbani continua a crescere in tutta Italia e a rimetterci è chi vive del proprio lavoro.

Nel 2021 la quota dei costi abitativi sul reddito disponibile in Ue era in media del 19%, mentre specificamente per le persone a rischio di povertà tale quota era del 38%.

Il sovraccarico dei costi abitativi è più alto nelle città. Il 10,4% della popolazione europea che abita in una zona urbana vive in una famiglia in cui il costo totale dell’alloggio rappresenta più del 40% del reddito disponibile, contro il 6,2% di chi vive nelle zone rurali.

Le città italiane quindi sono sempre più popolate da soli ricchi e sempre più spesso le case vengono comprate o affittate da grandi gruppi immobiliari o da giganti del turismo e vengono usate come case vacanza da utilizzare solo poche settimane l’anno. Così le città stanno morendo, si svuotano di popolo, di tradizioni e costumi.

Le famiglie e i lavoratori sono sempre più costretti a spostarsi nelle periferie o in zone molto distanti sradicando milioni di persone da i propri luoghi e da dove vorrebbero vivere ma non possono.