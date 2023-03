from Partito Comunista https://ift.tt/lcxsbAY

I DIRITTI DELLE DONNE: UNA QUESTIONE DI CLASSE

Ancora oggi, nella società capitalista in cui viviamo, i diritti delle donne risultano tra i più disattesi. Questo accade perché l’applicazione dei diritti individuali e non, dipende dalla volontà dei governi.

Volontà guidata dagli interessi economici che questi portano avanti.

La società capitalista non garantisce universalmente questi diritti poiché essa si serve dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo per accentrare potere e ricchezze.

La divisione in classi fa sì che questi siano un privilegio per alcune e lettera morta per la maggioranza.

Oggi, il sistema capitalista tenta di appropriarsi delle stesse parole di lotta per svuotarle del loro vero significato.

Noi lo diciamo chiaro e tondo: i diritti delle donne sono una questione di lotta di classe. Ecco perché la Società Socialista, anteponendo il benessere collettivo a quello individuale, risulta tutt’ora l’unica reale possibilità di emancipazione e liberazione della donna.

Lavoratrici e lavoratori devono acquisire coscienza del fatto che il rispetto dei diritti delle donne si traduce in un vantaggio e rafforzamento della classe lavoratrice tutta. Nessuno si volti dinanzi a un’ingiustizia commessa nei confronti di una donna, nessuno sia complice di un sistema che alimenta diseguaglianza e violenza, tanto nei luoghi di lavoro quanto fuori e tra le mura di casa.

Ogni giorno l’otto.

Lottiamo insieme ogni giorno.

#8marzo