CINA E RUSSIA SI OPPONGONO ALL’ARROGANZA DELL’IMPERIALISMO USA

Sia la Repubblica Popolare Cinese, sia la Federazione Russa all’ultimo G20 si sono fortemente opposti all’arroganza e all’imperialismo degli Stati Uniti d’America, respingendo i tentativi di interferire negli affari interni di altri Paesi e di imporre approcci unilaterali attraverso il ricatto e le minacce.

Per gli Stati Uniti la Cina è un rivale di carattere strategico cruciale, non tanto adesso, con il bilanciamento economico e militare ma per il futuro. il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha sottolineato come l’alleanza abbia visto “alcuni segnali” che la Cina potrebbe pianificare di sostenere la Russia nella sua guerra in Ucraina: ragion per cui ha fortemente esortato Pechino a desistere da quella che sarebbe una violazione del diritto internazionale. La preoccupazione da parte della NATO/USA non è solamente di carattere bellico, ma anche economico visti i sempre più frequenti accordi commerciali tra i due Paesi.

Gli USA vogliono controllare tutto il mondo e imporre il loro pessimo modello economico e sociale cercando di reprimere con ogni mezzo chi si impone al loro volere. Gli stati che in qualche modo hanno provato a ribellarsi sono stati vittime, nel migliore dei casi, di pesanti sanzioni e, nel peggiore dei casi, sono stati vittime “dell’esportazione della democrazia” a suon di bombe e di morti da parte degli Stati Uniti e degli alleati europei.