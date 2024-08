da Partito Comunista https://ift.tt/OxgMnCs

C’È CHI VUOLE LA PACE E CHI VUOLE LA GUERRA!

USA e NATO continuano a sabotare in ogni modo la ricerca della pace in Ucraina. Entro la fine del mese era previsto un incontro a Doha per la negoziazione di un cessate il fuoco parziale tra le parti. Tuttavia, l’improvvisa incursione ucraina in territorio russo ha fatto annullare il tutto. Così, USA e NATO, dopo aver fatto saltare gli accordi di Minsk 1 e 2, continuano a gettare benzina sul fuoco per trascinare il mondo in una guerra contro la Russia.

L’indiscrezione all’estero è stata scoperta dal Washington Post mentre in Italia, ovviamente, tutto è passato in secondo piano, soprattutto nei principali media del mainstream. Noi, come sempre, siamo CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE!

