BIDEN VUOLE LA GUERRA CON LA CINA

Il Presidente USA Joe Biden, subito dopo che il suo Segretario di Stato Antony Blinken aveva visitato Pechino per stabilizzare le relazioni bilaterali, che secondo la Cina sono arrivate “al punto più basso”, ha pensato bene di chiamare il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, DITTATORE vanificando tutti gli sforzi del suo sottoposto di allentare le tensioni tra i due Stati.

Biden ha anche affermato che Xi è stato molto imbarazzato quando un pallone spia cinese sospetto è stato lanciato fuori rotta nello spazio aereo statunitense all’inizio di quest’anno, facendo un commento personale sul leader cinese quando Blinken ha detto lunedì che il “capitolo” sarebbe dovuto essere chiuso.

Biden ha continuato i suoi commenti sul leader cinese Xi Jinping al suo terzo mandato come presidente del Partito Comunista: “Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho abbattuto quel pallone pieno di equipaggiamento da spia era che non sapeva che fosse lì”, ha detto Biden durante una raccolta fondi in California. “Questo è un motivo di grande imbarazzo per i dittatori. Quando non sanno cosa sia successo. Quel pallone non doveva andare dov’era. È stato portato fuori rotta”, inoltre ha anche affermato che la Cina “ha reali difficoltà economiche”.

Questi attacchi a tutto il popolo cinese uniti a alle provocazioni su Taiwan rischiano di inasprire ancora di più il conflitto tra le due potenze ma dimostrano chiaramente quale sia la Nazione aggressiva, violenta e arrogante e quale quella che tenta in tutti i modi di mantenere rapporti di Pace.

L’arroganza degli USA non si ferma di fronte a niente e sono pronti a scatenare una guerra nucleare pur di continuare a sentirsi i padroni del mondo.

NON CAPIAMO SE BIDEN SIA UN BOLLITO O FACCIA PARTE DI UNA DISPUTA TRA AREE DI POTERE STATUNITENSE LUCIDAMENTE.

LA CINA RIMANE UN BALUARDO DI PACE E SVILUPPO DEI POPOLO DI TUTTO IL PIANETA