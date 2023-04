from Partito Comunista https://ift.tt/0aVLP7b

🔴 PROSEGUE LA SCUOLA DI FORMAZIONE DEL PARTITO COMUNISTA

Le menzogne sulla pandemia Covid

Sesto appuntamento della scuola popolare di formazione politica Antonio Gramsci. Sarà l’occasione per affrontare finalmente da un punto di vista marxista, e quindi critico, la questione che abbiamo riassunto nel titolo “Le menzogne della pandemia COVID”.

Relatori:

Andrea Zhok è professore di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli Studi di Milano. Si è formato studiando e lavorando presso le università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex; collabora con numerose testate giornalistiche e riviste. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo: “Identità della persona e senso dell’esistenza” (Meltemi, 2018), “Critica della ragione liberale” (Meltemi, 2020), “Il dovere e il piacere” (Mimesis, 2021), “Lo stato di emergenza” (Meltemi, 2022).

Giuseppe Damiani si occupa di biologia molecolare dal 1978. Si è laureato in biologia (1981) ed ha conseguito il diploma di perfezionamento in genetica (1984) e il dottorato in genetica (1989) presso l’università di Pavia. Ha lavorato come ricercatore in Italia e all’estero in diverse istituzioni. È autore di un centinaio di pubblicazioni scientifiche ed ha ricevuto diversi premi per le sue scoperte. Per approfondire: https://ift.tt/h6q5sfn

Marco Cosentino é Medico Chirurgo e Dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia, Professore Ordinario di Farmacologia nella Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Alessandro Pascale é professore di storia e filosofia al liceo classico Parini di Milano. Militante comunista dal 2008, ricopre attualmente gli incarichi di responsabile nazionale della Formazione del Partito Comunista, di cui é anche segretario della regione Lombardia e della federazione di Milano. É direttore del portale Storiauniversale.it e autore di diversi saggi, tra cui la Storia del Comunismo (2017, scaricabile gratuitamente dl sito Intellettualecollettivo.it), Il totalitarismo “liberale” (2019) e Ascesa e declino dell’impero statunitense (2022).

Si ricorda che gli incontri della scuola sono pubblici, aperti alla cittadinanza e quindi gratuiti

