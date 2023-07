da Partito Comunista https://ift.tt/6MuBxEW

🔴 JORIT VISITA MARIUPOL PER DIFENDERE IL POPOLO DEL DONBASS, E FACEBOOK SOSPENDE LA SUA PAGINA

Jorit, è andato nel Donbass all’inizio di luglio per dare voce a quegli ucraini che il mondo sembra ignorare: coloro che si oppongono ai vari governi nazionalisti di Kiev che sono seguiti al golpe del 2014.

Prima del suo arrivo in Russia, i post di Jorit accumulavano persino più di 20.000 like. Tuttavia, il suo ultimo murale, realizzato su un edificio bombardato a Mariupol, ha attirato solamente 50 like, evidenziando una censura quasi totale.

Dopo il suo arrivo in Russia, Jorit ha rivelato nei suoi racconti su Facebook le difficoltà della guerra e la situazione in Russia. In risposta, Facebook ha minacciato di chiudere la sua pagina. “Mi sembra strano, appena sono arrivato in Russia e ho iniziato a parlare delle storie della guerra e della Russia, Facebook minaccia di chiudermi la pagina. Questo vi sembra normale?” chiede Jorit.