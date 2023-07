da Partito Comunista https://ift.tt/Qr8Wmtb

IL DISASTRO DELLE AUTO ELETTRICHE

I ministri dell’Energia dell’Ue hanno approvato un piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni, una decisione che riguarda in tutto il Mondo, quasi solo l’Europa e una parte del Nord America.

Questa legge di eliminare le auto a combustione dal 2035 oltre a non essere affatto “green” ma solo un pretesto per far aumentare i profitti ai produttori di auto, sta riscontrando anche l’opposizione sempre più incisiva dei cittadini europei.

In Olanda una ricerca condotta da VZR (e citata da Auto Week) mostra come un quarto degli attuali conducenti di vetture alla spina punterà sull’ibrido al momento della sostituzione del veicolo personale. Un altro quarto (24%) tornerà ai mezzi a benzina, mentre l’8% si orienterà addirittura sul diesel.

Ciò significa che “solo” il 43% degli automobilisti attualmente “green” sceglierà di nuovo un veicolo elettrico.

I cittadini iniziano ad opporsi a questa ennesima follia già destinata al disastro, l’UE vuole imporre la sostituzione obbligatoria di tutte le auto presenti con modelli molti costosi che si potrà permettere di comprare solo la parte più ricca della popolazione mentre tutti gli altri cittadini saranno costretti ad abbandonare la propria autovettura e non potersi più spostare, tutto in nome di un “green” di green ha nulla ma che va a creare dei cittadini di serie A e la maggioranza dei cittadini di serie B