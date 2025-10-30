?? VITTORIA DI CUBA ALL’ONU!

Per la 33ª volta, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato – con 165 voti a favore (tra cui l’Italia) – la risoluzione cubana che chiede la fine del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.
Solo 7 Paesi (tra cui USA, Israele e Ucraina) hanno votato contro, mentre 12 si sono astenuti.
Una vittoria politica e morale di enorme valore, che conferma l’isolamento internazionale della politica di embargo e la solidarietà del mondo intero con il popolo cubano.
Riprendiamo dal Presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel:
#Cuba, dignitosa, resiliente, senza alcun timore dell’impero turbolento, brutale, cinico e bugiardo, ha sconfitto ancora una volta il #BloccoGenocida che dura da sei decenni.
Le pesanti pressioni degli Stati Uniti sono riuscite a piegare alcuni. Ma la maggior parte del mondo ha votato nuovamente insieme a #Cuba per la Vita.”
?? Cuba vencerá! Forza Cuba, siamo con te!
Nella foto l’Ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff, insieme al Vicesegretario Matteo Di Cocco, al corpo diplomatico e a tante compagne, compagni e amiche e amici di Cuba, riuniti oggi in Ambasciata per celebrare la vittoria di Cuba all’ONU.

