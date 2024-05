da Partito Comunista https://ift.tt/iFvdl38

🔴 GLI STATI UNITI DEVONO RIMUOVERE CUBA, UNA VOLTA PER TUTTE, DALLA LISTA DEGLI STATI CHE PRESUMIBILMENTE SPONSORIZZANO IL TERRORISMO 🇨🇺

Il 15 maggio 2024 il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba ha diffuso una nota (https://ift.tt/9HlD5Pg) nella quale lamentava come il Dipartimento di Stato statunitense mantiene Cuba in una lista che designa gli Stati che presumibilmente “sponsorizzano il terrorismo”.

«Si tratta di una lista assolutamente unilaterale e infondata, il cui unico scopo è quello di calunniare e servire come pretesto per l’adozione di misure economiche coercitive contro gli Stati sovrani, come quelli che si applicano senza pietà contro Cuba», si legge nella nota cubana.

Mentre numerosi governi, specialmente in America Latina e nei Caraibi, ma anche di organizzazioni politiche, sociali e religiose all’interno degli stessi Stati Uniti e in Europa, respingono questa pretestuosa posizione degli Stati Uniti, si assiste al perdurare dell’infame “bloqueo” che cerca di stritolare l’Isola economicamente e che tante sofferenza ha già apportato al popolo cubano.

È paradossale e grottesco che il principale sponsor del terrorismo di Stato nel mondo, ossia gli Stati Uniti d’America, usi questa argomentazione capziosa contro la propria più antica vittima. Ricorda la sempre attuale favola di Fedro sul “lupo e l’agnello”.

Il Partito Comunista esprime da sempre la più totale solidarietà al Governo di Cuba, al suo Partito Comunista e al suo eroico popolo, come i ripetuti incontri e contatti in sede nazionale e internazionale testimoniano. Insieme a ciò esprime nei confronti degli Stati Uniti l’esecrazione più totale per sue le strategie imperialiste, la mentalità di “guerra fredda” esercitata contro i Paesi che non si piegano al suo diktat, il criminale appoggio alla politica colonialista e genocida contro il popolo Palestinese e la sua eroica resistenza.

Viva Cuba socialista

Viva il Partito Comunista Cubano