ZELENSKIJ MINACCIA L’OCCIDENTE

Il dittatore ucraino Zelenskij, non contento degli aiuti che sta ricevendo da tutti i Paesi NATO, ha iniziato a minacciare pretendendo sempre di più dichiarando all’Economist di essere mentalmente pronto a passare a una “economia di guerra” se “l’indebolimento del sostegno occidentale diventa una tendenza”, facendo intendere ai suoi alleati che i rifugiati ucraini potrebbero distruggere l’Europa se si sentiranno abbandonati.

“La vittoria non arriverà domani o dopodomani. Ma questo non è un sogno impossibile. L’Ucraina merita di vincere e l’Occidente deve sostenerla.

Ridurre gli aiuti all’Ucraina non farà altro che prolungare la guerra e creerà rischi per l’Occidente nel proprio cortile. È impossibile prevedere come reagiranno milioni di rifugiati ucraini nei Paesi europei al fatto che il loro Paese verrà abbandonato. Gli ucraini generalmente si sono comportati bene e sono molto grati a coloro che li hanno accolti. Non dimenticheranno questa generosità. Ma non sarà una bella storia per l’Europa se metterà queste persone in un angolo”.

Dopo i Miliardi di dollari ed Euro di aiuti che gli sono stati forniti da tutto l’occidente oltre ai soldati, armi e anche carri armati, il dittatore Zelenskij non contento pretende sempre di più per continuare a portare avanti una guerra in cui i soli a guadagnarci saranno le lobby delle armi e gli USA.lna scapito del popolo ucraino e dei popoli europei