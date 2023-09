da Partito Comunista https://ift.tt/0OytaSW

MISURE GREEN SOLO PER I POVERI

In tutta Italia i comuni e le regioni stanno prendendo provvedimenti per aiutare le case automobilistiche a vendere più auto, dopo i provvedimenti contro le auto Euro 5 di Firenze, Torino e altri 76 comuni in tutta la penisola, anche il Veneto si appresta a limitare la circolazione dei lavoratori e dei cittadini all’interno delle proprie città.

Con il provvedimento passato all’ unanimità del Consiglio regionale del Veneto arriverà la “scatola nera” per le auto con più di dieci anni, un dispositivo che tutti i possessori di veicoli euro 0, 1, 2, 3 e 4 dovranno far installare sul proprio mezzo (naturalmente a proprie spese) per poter circolare sulle strade della regione malgrado le limitazioni.

L’apparecchio, dotato di GPS e legato a un’app per cellulare, registrerà i movimenti del veicolo e garantirà la possibilità di percorrere un dato ammontare di chilometri all’anno a seconda della classe ambientale: 1000 km per gli euro 0, 2000 per gli euro 1, 7000 per gli euro 3 e 10000 per gli euro 4. E non è finita: la scatola nera potrà anche premiare comportamenti virtuosi alla guida assegnando all’automobilista dei metri “bonus”.

Questa misura antipopolare e assurda è stata votata all’unanimità da TUTTI I PARTITI presenti nel Consiglio regionale, dimostrando ancora una volta quanto destra – sinistra, ma anche Movimento 5 Stelle, odino i lavoratori e i propri cittadini attuando misure discriminatorie che favoriscono solamente i ricchi che possono permettersi di comprarsi le nuove auto elettriche.

Cominciamo a tassare jet privati, yacht e auto a benzina e diesel sopra una certa cilindrata e lasciamo stare chi fatica ad arrivare alla fine del mese.