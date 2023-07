from Partito Comunista https://ift.tt/k1lhuEc

VON DER LEYEN CANDIDATA A SEGRETARIO DELLA NATO

L’attuale presidente della Commissione Europea, secondo il Daily Mail, sarebbe la candidata perfetta per essere il prossimo segretario della NATO per il presidente Statunitense Joe Biden.

La Von Der Leyen sarebbe stata preferita a Ben Wallace, lo stesso Biden avrebbe bloccato la candidatura del segretario alla Difesa del Regno Unito come prossimo segretario NATO.

L’attuale segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a cui è stato prolungato il proprio mandato di altri 12 mesi, estendendo il suo regno a un decimo anno dopo che la comunità internazionale non è riuscita a concordare un successore. Si ritiene ora che il presidente degli Stati Uniti Biden voglia la signora von der Leyen sul sedile caldo.

Una fonte della Nato ha detto al Telegraph che Biden stava tentando di convincere von der Leyen, ex ministro della Difesa tedesco, a succedere a Stoltenberg.

La signora von der Leyen ha visitato la Casa Bianca a marzo, quando gli Stati Uniti e l’UE hanno annunciato l’inizio dei negoziati per un accordo sui minerali critici.

È stata anche fortemente coinvolta nei colloqui con Rishi Sunak per finalizzare l’accordo sulla Brexit per l’Irlanda del Nord. Sunak ha elogiato la leadership della Nato di Stoltenberg. Ha detto che l’alleanza si è “evoluta per far fronte a nuove minacce” ed è stata “costante nel sostenere l’Ucraina” sotto Stoltenberg.

Tutto ciò dimostra ulteriormente la sudditanza di tutta l’UE agli USA , pronta a seguire in tutto e per tutto i loro padroni, anche andando contro i propri interessi e il benessere del proprio popolo come sta facendo con l’entrata attiva nel conflitto russo-ucraino.

Bisogna uscire immediatamente dall’UE e smettere di essere una semi colonia USA.